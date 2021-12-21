Хорошо на Новый год: как приготовить настоящий рассыпчатый плов в мультиварке, рассказал Емельяненко

Вкус у блюда получается точно таким, как из казана.

Василий Емельяненко поделился на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» идеей новогоднего блюда. Телеповар предложил сделать на праздничный стол отличный плов в мультиварке.

«Провел эксперимент и нарушил все правила приготовления классического плова. Получилось действительно вкусно и просто, попробуйте приготовить!» — прокомментировал известный кулинар.

Ингредиенты: свиная шея — 600 г, рис для плова — 600 г, лук — 2 шт., морковь — 2–3 шт., чеснок — 1 шт., смесь специй для плова, растительное масло, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

В разогретую мультиварку налить немного растительного масла и отправить тонко нарезанный полукольцами лук. Обжарить до золотистого цвета, сдвинуть его на середину чаши мультиварки.

По краям выложить небольшие кусочки свиной шеи и обжарить со всех сторон. По вкусу поперчить, немного подсолить, отправить в чашу нарезанную крупной соломкой морковь и перемешать. Бросить специи для плова, еще посолить и перемешать.

Налить немного горячей воды и тушить 10–15 минут. В середину чаши положить неочищенную головку чеснока и засыпать все промытым рисом. Рис вровень залить горячей водой, закрыть мультиварку крышкой и выставить режим «плов».

После сигнала выпустить образовавшееся давление и оставить плов в мультиварке еще на 15 минут. Перед подачей перемешать.

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