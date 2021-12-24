Окорочок, томат, сыр и грибы: как приготовить вкусный итальянский супчик минестроне, рассказал Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом итальянского супа минестроне, который, наверняка, многие пробовали в ресторане за немалые деньги. Между тем, его легко можно сделать дома и ничуть не хуже по вкусу.

Ингредиенты: куриные окорочка — 2 шт., перец красный — 1 шт., чеснок — 2-3 крупных зубчика, белые грибы — горсть или две по вкусу, лук белый — 1 луковка, морковь большая — 1 шт., рис или вермишель — 2-3 ст. ложки на 3 литра супа, половинка небольшой тыквы, несколько помидоров черри или пара обычных, травы и специи на ваш выбор, пармезан — чтобы потереть в тарелку готового супа, соль, перец, специи по вкусу.

Налить в кастрюлю немного растительного масла, в нем обжарить курицу, порезанную кубиками. Сразу же бросить мелко порезанный чеснок. Когда курица побелеет, бросить сверху пару лавровых листов и нашинкованные лук и перец. Затем — белые грибы. Залить все водой на глаз, чтобы суп получился густым.

Когда суп закипит, добавить крупно порезанные томаты, затем — нашинкованную или натертую тыкву с морковью. Посолить, приправить парой щепоток орегано. Можно положить другие пряности, например, тимьян, шалфей, шафран, базилик или готовую «итальянскую» смесь трав.

Добавить рис, вермишель или макароны. Немного добавить красного вина для терпкости и сбрызнуть лимоном. В тарелку готового супа бросить свежие листья базилика и натертый пармезан.

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