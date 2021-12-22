«Быстро и вкусно!»: как сделать картофельные мини-котлетки с кусочками ветчины по Бельковичу

Саша Белькович поделился в личном блоге рецептом мини-котлеток из вареной картошки с кусочками ветчины.

«Быстро и вкусно!» — прокомментировал телеповар.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, морковь — 100 г, ветчина — 100 г, мука — 2 ст. ложки, лук зеленый — 20 г, соевый соус — 1 ст. ложка, мускатный орех — 1 чайная ложка, соль — по вкусу, масло растительное.

Отварить картошку до готовности и, пока она горячая, сделать из нее пюре. Добавить морковь мелким кубиком, ветчину, зеленый лук, муку, соль, мускатный орех и соевый соус.

Перемешать и сформировать мини-котлетки. Обжарить с двух сторон и подать со сметаной.

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