К новогоднем столу: теплый салат с печенью и шалфеем от Бельковича

Ингредиенты:
- Печень говяжья 150 г (42 р.)
- Салатный микс (руккола, раддичо и фриссе) 40 г (117 р.)
- Яблоко красное среднее 1 шт. (13 р.)
- Шалфей 1 веточка (14 р.)
- Сахар 3 щепотки (1 р.)
- Мука 50 г (2 р.)
- Бальзамический уксус 20 мл (5 р.)
- Оливковое масло 15 мл (9 р.)
- Подсолнечное масло 25 мл (3 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 2 порции = 206 р., 1 порция = 103 р.
Приготовление:
Печень нарезаем тонкими ломтиками, обваливаем в муке. Сверху кладем листик шалфея и спрессовываем.
Далее обжариваем мясо. Сверху солим и перчим.
Яблоко нарезаем дольками и обжариваем на растительном масле, посыпав сахаром, добавляем 1 ч. ложку бальзамического уксуса.
Салатный микс поливаем бальзамическим уксусом (1 ст. ложка), оливковым маслом (15 мл) и аккуратно перемешиваем руками.
Сервировка:
Салатный микс перекладываем на две порционные тарелки, сверху кладем печень и вокруг яблочные дольки.
Приятного аппетита!
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