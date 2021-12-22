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К новогоднем столу: теплый салат с печенью и шалфеем от Бельковича

На две порции у Александра Бельковича ушло 206 рублей.

К новогоднем столу: теплый салат с печенью и шалфеем от Бельковича
Теплый салат с печенью и шалфеем. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Печень говяжья 150 г (42 р.)
  • Салатный микс (руккола, раддичо и фриссе) 40 г (117 р.)
  • Яблоко красное среднее 1 шт. (13 р.)
  • Шалфей 1 веточка (14 р.)
  • Сахар 3 щепотки (1 р.)
  • Мука 50 г (2 р.)
  • Бальзамический уксус 20 мл (5 р.)  
  • Оливковое масло 15 мл (9 р.)
  • Подсолнечное масло 25 мл (3 р.)  
  • Соль
  • Перец

Итого: 2 порции = 206 р., 1 порция = 103 р.

Приготовление:

Печень нарезаем тонкими ломтиками, обваливаем в муке. Сверху кладем листик шалфея и спрессовываем.

Фото: СТС

Далее обжариваем мясо. Сверху солим и перчим.

Фото: СТС

Яблоко нарезаем дольками и обжариваем на растительном масле, посыпав сахаром, добавляем 1 ч. ложку бальзамического уксуса.

Фото: СТС

Салатный микс поливаем бальзамическим уксусом (1 ст. ложка), оливковым маслом (15 мл) и аккуратно перемешиваем руками.

Фото: СТС

Сервировка:

Салатный микс перекладываем на две порционные тарелки, сверху кладем печень и вокруг яблочные дольки.

Приятного аппетита!

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