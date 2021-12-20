Фирменные голубцы от Бельковича для новогоднего стола

На 12 порций у Александра Бельковича ушло 488 рублей.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная 600 г (12 листов) (23 р.)

Фарш индейка 600 г (228 р.)

Лук репчатый 2 шт. (5 р.)

Морковь 3 шт. (9 р.)

Рис круглозерный 220 г (450 г отварного) (19 р.)

Грудинка 120 г (88 р.)

Сливочное масло 50 г (34 р.)

Томатная паста 1 ст. ложка (10 р.)

Мука 2 ст. ложки (2 р.)

Подсолнечное масло 50 мл (5 р.)

Сметана 300 г (65 р.)

Перец

Вам потребуется форма для выпекания 30*15 см

Итого: 12 порций = 488 р., 1 порция = 41 р.

Приготовление:

В кочане капусты вырезаем под углом кочерыжку и отправляем в большую кастрюлю с кипящей водой, чтобы овощ был полностью в воде.

От ошпаренной капусты отделяем 12 листов, как только они становятся мягкие. У остывших капустных листьев срезаем часть от толстого края (которой крепится к кочерыжке) и слегка отбиваем молотком.

Морковь чистим и трем на крупной терке.

Лук режем полукольцами и обжариваем на растительном масле. Отправляем к нему морковь.

Обжаренные овощи отправляем в большую миску и перекладываем туда фарш. Добавляем заранее отваренный рис, солим, перчим, тщательно перемешиваем.

В середину капустного листа кладем много начинки (в соотношении с размером листа), подгибаем верхний край и два боковых края в середину, крутим к нижнему краю, завернув конец под низ.

Делаем еще 11 голубцов, которые вплотную поместятся в форму.

На сковороду наливаем 20 мл растительного масла и аккуратно обжариваем голубцы с двух сторон.

Перекладываем голубцы краем листа вниз в форму для выпекания.

Грудинку нарезаем средним кубиком и обжариваем в кастрюле с 10 мл растительного масла. Добавляем 2 ст. ложки муки и продолжаем пассеровать около 1 минуты, затем добавить 1 ст. ложку томатной пасты и обжаривать еще 2 минуты.

Вливаем воду (150 -200 мл) перемешивая одновременно венчиком, солим, перчим, добавляем кусочек сливочного масла (50 г) и перемешиваем до однородности.

Заливаем голубцы заливкой и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку минимум на 45 минут.

Сервировка:

Перекладываем голубец на порционную тарелку и подаем со сметаной.

Приятного аппетита!

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