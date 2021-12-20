«Без выпечки!»: как быстро сделать легкий йогуртовый тортик, рассказала Антонова

Наталия Антонова рассказала в личном блоге, как она готовит для своей семьи йогуртовый тортик.
«Йогуртовый тортик без выпечки! Приближает новогоднее настроение», — презентовала десерт актриса.
260 г печенья измельчить (легче всего — блендером), добавить 100 г сливочного масла, смешать, распределить по форме смесь, сформировать бортики, убрать в холодильник.
500 мл йогурта смешать с 100 г сахарной пудры.
В другой емкости 20 г желатина распустить со 150 мл воды.
500 мл сливок 33 % взбить до густоты миксером, добавить 100 г сахарной пудры.
Постепенно ввести распущенный желатин в йогуртовую смесь, перемешать и добавить смесь в сливки, перемешивая на малой скорости всю массу.
Достать из холодильника форму, аккуратно вылить смесь в форму, отправить тортик в холодильник. Через 4 часа он готов, но лучше оставить на ночь.
«Форму (22 сантиметра) советую застелить кулинарной бумагой и отдельно сделать бортики, чтобы легче было открывать торт, у меня разъемная форма. Сливки должны быть холодные», — прокомментировала Наталия Антонова.
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