«Без выпечки!»: как быстро сделать легкий йогуртовый тортик, рассказала Антонова

В десерте мало хлебной основы, но много полезного кисломолочного продукта.

Наталия Антонова рассказала в личном блоге, как она готовит для своей семьи йогуртовый тортик.

«Йогуртовый тортик без выпечки! Приближает новогоднее настроение», — презентовала десерт актриса.

260 г печенья измельчить (легче всего — блендером), добавить 100 г сливочного масла, смешать, распределить по форме смесь, сформировать бортики, убрать в холодильник.

500 мл йогурта смешать с 100 г сахарной пудры.

В другой емкости 20 г желатина распустить со 150 мл воды.

500 мл сливок 33 % взбить до густоты миксером, добавить 100 г сахарной пудры.

Постепенно ввести распущенный желатин в йогуртовую смесь, перемешать и добавить смесь в сливки, перемешивая на малой скорости всю массу.

Достать из холодильника форму, аккуратно вылить смесь в форму, отправить тортик в холодильник. Через 4 часа он готов, но лучше оставить на ночь.

«Форму (22 сантиметра) советую застелить кулинарной бумагой и отдельно сделать бортики, чтобы легче было открывать торт, у меня разъемная форма. Сливки должны быть холодные», — прокомментировала Наталия Антонова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.