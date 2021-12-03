«Полезный и простой»: Наталия Антонова приготовила спортивные батончики

Артистка предварительно вымачивала сухофрукты и орехи для блюда.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Дыши со мной» Наталии Антоновой появилась запись, в которой знаменитость поделилась рецептом фитнес-батончиков.

Наталия использовала минимум ингредиентов для сытного перекуса.

Антонова взяла стакан кешью, стакан кураги и две столовых ложки кокосовой стружки.

Наталия замочила курагу и орехи на два часа. Затем актриса промыла и измельчила все в блендере. Далее Наталия добавила кокосовую стружку к сухофруктам и орехам.

Наталия выложила в форму, застеленную кулинарной бумагой, получившуюся смесь. Артистка выпекала при температуре 120 градусов 25 минут будущие батончики.

Антонова рекомендовала остудить блюдо десять минут и отправить в духовку снова на 15 минут при температуре 150 градусов.

«Спасибо за рецепт», «Спасибо большое за рецепт батончиков, у вас лучший 100%», «Благодарю за рецепт! Вы прекрасны!», «Как здорово, полезный и простой рецепт! Спасибо!» — поблагодарили поклонники актрису за новое блюдо.

Напомним, ранее Наталия Антонова приготовила классический чизкейк.

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