Просто, быстро, из печенья: как готовит шоколадный чизкейк с нежным творожным сыром Антонова

Актриса Наталия Антонова обнародовала в личном блоге рецепт шоколадного чизкейка.

Ингредиенты: печенье крекер – 300 г, сливочное масло – 120 г., творожный сыр – 400 г, сахар – 200 г, сливки 33% — 100 мл, яйцо – 4 шт., шоколад – 200 г. На глазурь: сливочное масло – 5о г, шоколад — 100 г.

Измельчить печенье с помощью блендера и добавить растопленное сливочное масло, перемешать, выложить в форму, застеленную кулинарной бумагой, формируя бортики.

Взбить миксером творожный сыр со сливками и сахаром, ввести по одному яйцу.

Тщательно взбить массу и добавить растопленный шоколад. Перемешать и аккуратно вылить в форму. Выпекать при температуре 160 градусов ровно час. Потом час не открывать духовку.

Обязательно поставьте перед началом выпекания на дно духовки глубокую емкость с водой.

Чизкейк убрать на ночь в холодильник.

Сделать глазурь, растопив масло и шоколад, смешать. Вылить сверху на чизкейк, украсить ягодами, кокосовой стружкой.

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