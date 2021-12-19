«Не нужны ни мука, ни яйца»: Татьяна Брухунова рассказала, как готовит самый новогодний десерт

Жена юмориста Евгения Петросяна рассказала подписчикам, чем балует свою семью перед Новым годом. Татьяна Брухунова готовит простой и изысканный десерт.

«Для него не нужны слова. Просто знайте, что это самый новогодний их всех новогодних десертов, что вы попробуете! И он прекрасен! Для этого рулета нам не нужны ни мука, ни яйца, понадобится печенье у меня самое простое печенье – «Мария», — поделилась Татьяна Брухунова

Вам понадобится: печенье – 350 граммов, два банана, две столовые ложки какао, творог 5% жирности – 450 граммов, 2-3 столовые ложки меда, мандарины.

Готовим: печенье необходимо будет измельчить в мелкую крошку. Я сделала это при помощи блендера. Можно измельчить скалкой. Я не стала перетирать печенье в муку. Захотела оставить небольшие кусочки, они будут выглядеть в рулете

Бананы необходимо измельчить в блендере до пюре. Можно банан заменить фруктовым пюре. А теперь добавьте банановое пюре в печенье, всыпьте две столовые ложки какао и перемешайте до однородного состояния.

Для крема в творог добавьте мед и при помощи погружного блендера доведите до однородного состояния.

На лист пергаментной бумаги выложите полученную массу из печенья, накройте вторым листом бумаги и раскатайте в пласт толщиной примерно один сантиметр. Выровняйте края так, чтобы получился прямоугольник.

Смажьте кремом, положите в ряд очищенные мандаринки, их можно заменить на банан или ягоды. Теперь аккуратно сверните рулет и уберите в холодильник минут на пятнадцать, чтобы крем застыл.

Я полила готовый рулет растопленным шоколадом, посыпала сахарной пудрой и украсила ягодами. Нарезаем и подаем к столу!

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