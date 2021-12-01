«Я пошел купать ребенка»: Евгений Петросян рассказал Гарику Харламову, как проводит время дома

Юморист позвонил мэтру в эфире своего шоу.

Шоумен Гарик Харламов в эфире «Ошуительного хоу» позвонил сатирику Евгению Петросяну. В гостях у него на проекте была группа Little Big.

«Нас всех объединяет, что мы холостые. И вот философский вопрос, что дальше. Глядя на Батруху – одному оставаться нельзя. Давайте позвоним Евгению Петросяну», — заметил Харламов и набрал сатирика. «У меня все хорошо. Держимся на плаву», — заметил Петросян, подняв трубку.

«Вот какой вопрос. Мы все холостяки. Что делать дальше?» — спросил Харламов.

«Очень важный вопрос. Я, честно говоря, не знаю, что вам делать дальше. Я пошел купать ребенка. А что вам делать — я не знаю». Евгений Петросян

Напомним, что у Евгения Петросяна в марте 2020 года на свет появился сын Ваган. Матерью ребенка является Татьяна Брухунова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!