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«Чудесный малыш»: Татьяна Брухунова умилила видео сына, на котором он задувает свечу на торте

Маленький наследник Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна отмечает маленький день рождения, мальчику исполнился год и девять месяцев.

«Чудесный малыш»: Татьяна Брухунова умилила видео сына, на котором он задувает свечу на торте
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

Молодая супруга известного юмориста и телеведущего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова периодически радует свою аудиторию в Instagram умилительными фото и видео-зарисовками с участием маленького сына Вагана.

На этот раз повод показать, как растет и развивается наследник известного семейства, просто прекрасный. У Вагана 13 декабря очередной, промежуточный, день рождения. Ему исполнился год и девять месяцев.

Татьяна Брухунова поделилась фото Вагана, на котором он запечатлен сидящим за столом рядом с очаровательным тортиком, который украшен ягодами, макарунами и свечой.

Сын Петросяна и Брухуновой
Сыну Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна исполнился год и девять месяцев. Фото: instagram.com/bruhunova/

А далее она разместила видео, на котором Ваган задувает свечку.

«Не горит», — резюмирует Ваган.

Увидев эти кадры, поклонники Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна пришли в восторг. Чудесный малыш Ваган вызывает у них самые позитивные эмоции.

«Бравый парень, модная рубашка, а щечки! С днем рождения!», «Какой уже большой мальчишка! Счастья вам», «Чудесный малыш», «Гошподиии, «не гаит»!? Все знает лапка! Здоровья», — высказались в Сети.

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