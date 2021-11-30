«Вагаша завораживает»: Татьяна Брухунова подловила сына, шустро бегающего по комнате с огромным коробом

Чужие дети растут незаметно и быстро. В справедливости этого высказывания в очередной раз убедились поклонники звездной пары — юмориста Евгения Петросяна и его избранницы Татьяны Брухуновой.

Татьяна Брухунова периодически делится кадрами с участием сына Вагана в микроблоге, и по ним подписчики могут наблюдать за тем, как растет и меняется наследник знаменитостей.

На этот раз Татьяна Брухунова показала, как она играет с сыном. Она подловила малыша Вагана, шустро бегающего по комнате с огромной коробкой в руках. Мальчик носится туда-сюда и при этом весело хохочет.

«Смотреть только со звуком!» — предупредила Татьяна Брухунова свою аудиторию в Instagram.

Те так и сделали и пришли в умиление.

«Вагаша завораживает! На это можно смотреть вечно», «Какой большой уже! Время бежит», «Колокольчик звенит в доме. Славный мальчик, здоровья ему и вашей семье», «Мамина радость. Счастья вам», «Какие прекрасные звуки! Звуки детства и мамашества», — высказались в Сети.

Напомним, сын Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна появился на свет в марте 2020 года. Будущей весной Вагану исполнится два годика.

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