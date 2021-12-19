Без мяса! Как сделать ресторанное ризотто с сыром и грибами дома, рассказал Белькович

Саша Белькович заверил, что блюдо готовится просто.

Саша Белькович в личном блоге рассказал, как он готовит ризотто с грибами. «Сейчас я вам расскажу, как приготовить ресторанное блюдо дома! Готовится быстро, легко, получается невероятно вкусным!» — сказал известный телеповар.

Ингредиенты на 2-3 порции: рис — 200 г, шампиньоны — 200 г, грибы вешенки — 200 г, чеснок — 3 зубчика, лук зеленый — 2 пера, вода (смотреть по консистенции) – около 700 мл, сливочное масло — 40 г, оливковое масло — 25 мл, белое сухое вино — 30 мл, сыр пармезан — 40 г, соль по вкусу, перец по вкусу.

Очистить чеснок и нарезать слайсами. Нарубить крупно шампиньоны, а вешенки можно просто разорвать руками. Нашинковать лук, белую часть помельче, зеленую покрупнее.

В сотейник налить оливковое масло и слегка обжарить чеснок, затем отправить грибы (следить за маслом и при необходимости подливать)

Через пару минут отправить лук. Когда все немного пожарилось, отправить туда рис и перемешать.

Чуть-чуть пожарить рис с овощами и добавить белое вино.

Воду понемногу (частями) подливать и следить за консистенцией. Как только вода испарилась, добавлять снова.

Через 10-12 минут посолить, поперчить и оставить готовиться еще минуты 3.

Убрать с огня, положить кусок сливочного масла, натереть сыр, размешать.

Растрясти сотейник, чтобы ризотто стало воздушнее и разложить по тарелкам, сверху еще посыпать сыром.

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