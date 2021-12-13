«Такой ваши гости вряд ли пробовали!»: как приготовить салат с куриной печенью и апельсином по Бельковичу

Саша Белькович поделился в личном блоге необычной закуской с куриной печенью и апельсином. «Такой салат ваши гости вряд ли пробовали!» — сказал кулинар. И заверил, что блюдо очень вкусное.

Ингредиенты на 2 порции: печень куриная — 150 г, лук красный — 1/2 шт., растительное масло — 20 мл, малиновое варенье — 2 ст.л., апельсин — 2 шт., микс листьев салата — 100 г, грецкий орех — 20 г.

На разогретую сковородку с растительным маслом кинуть лук, обжарить, затем добавить печень, посолить, поперчить, жарить до полуготовности.

Добавить варенье, у Бельковича было малиновое, затем влить сок апельсина. Тушить до готовности.

На тарелку выложить листья салата и дольки апельсина. Сверху — печень, полить соусом, посыпать грецким орехом.

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