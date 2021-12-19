«Лучший суп на 1 января»: как за 20 минут приготовить вкусный Том Ям, как в ресторане, показал Емельяненко

Василий Емельяненко считает, что после большого праздника людям захочется чего-то жидкого с утра.

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» предложил своим зрителям подготовиться ко встрече Нового года и запастись рецептом тайского супа Том Ям.

«Лучший антипохмельный суп на 1 января», — сказал о нем кулинар.

Готовить его всего 20 минут, утверждает Емельяненко.

Ингредиенты: паста Том Ям — 1 пакетик, основа супа Том Ям — 2 банки, креветки очищенные (охлажденные), грибы цао гу для супа Том Ям — 1 банка, томаты черри, кокосовое молоко — 250 мл, масло авокадо, фильтрованная вода — 800 мл, чили паста (с маслом сои) — 1 ст. ложка, кинза.

В разогретую кастрюлю налить немного масла авокадо, добавить пасту Том Ям и на маленьком огне слегка обжарить. В чашу блендера отправить две банки основы супа и пробить на высокой скорости 30 секунд. Основу налить в кастрюлю с пастой, перемешать и довести до кипения.

Налить в суп кокосовое молоко, довести до кипения и добавить 800 мл фильтрованной воды. В миску налить немного супа, растворить в нем чили пасту и обратно вылить в кастрюлю.

Нарезать на две части грибы цао гу и томаты черри. Добавить в суп грибы, довести до кипения, отправить креветки и через минуту снять кастрюлю с огня.

На дно глубокой тарелки выложить половинки томатов черри, кинзу и налить суп.

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