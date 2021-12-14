«Вкус запомнится!»: как готовит новогоднее мясо в горшочках с сыром и шампиньонами Емельяненко

Интересное сочетание томата и соленого огурчика нравится кулинару и его гостям.

На YouTube-проекте Gadget Chef его автор, известный кулинар Василий Емельяненко поделился аппетитным рецептом жаркого в горшочках. Это блюдо, уверен шеф, будет весьма кстати к новогоднему столу.

«Дорогие друзья, хочу вам показать рецепт приготовления фантастически вкусного жаркого в горшочках с сыром. Сочетание мяса, овощей и ароматного сыра блестяще дополняют томаты с солеными огурцами. Вкус этого блюда запомнится вам надолго и, я думаю, этот рецепт точно появится в вашей книге рецептов и на столах грядущих праздников», — прокомментировал Василий Емельяненко.

Ингредиенты: картофель — 2 шт., мясо — 300-400 г, шампиньоны — 2 шт., лук – 0,5 шт., морковь — 1 шт., помидоры — 1 шт., сыр, огурец соленый, болгарский перец, томаты пелати, чеснок — 1 зубчик.

На четыре части нарезать грибы, картофель, лук и болгарский перец. Мелко порубить зубчик чеснока, кубиками нарубить морковь и мясо. Выложить на противень, посолить, поперчить.

Тонко нарезать соленый огурец и помидор. Противень с овощами и мясом отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Затем, чередуя мясо с овощами, наполнить горшочек, оставив немного места. Сверху полить томатами в собственном соку (пелати), выложить кружочки огурца и томата. Сверху посыпать тертым сыром и для красоты положить кружочек томата.

Поперчить, посолить, поставить горшочек в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Посыпать любимой зеленью и подать к столу.

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