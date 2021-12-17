«Тот самый советский салат из сыра»: Емельяненко дал проверенный рецепт для Нового года

Василий Емельяненко оформил его в прозрачных кружках слоями, хотя раньше его просто смешивали.

Советский народ всегда обожал чесночно-сырные салаты, Василий Емельяненко предложил готовить его с запеченным кабачком. Этот ингредиент может удивить гостей!

«Тот самый, советский салат из сыра. Сочетание яиц, ароматного сыра и запеченных кабачков подарят вам гастрономический праздник», — сказал Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты: 2 вареных яйца, 100 граммов сыра выдержанного, кабачок, 1 запеченный зубчик чеснока, треть свежего зубчика чеснока, 2 столовые ложки майонеза, сухой розмарин, кинзы несколько веток, перец и соль по вкусу, оливковое масло, томаты черри, базилик.

Кабачок нарезаем дольками, выкладываем на противень. Посыпаем розмарином, солим, сбрызгиваем маслом. Запекаем в духовке до готовности.

Яйца натираем на крупной терке. Сюда же кладем продавленный через пресс свежий чеснок и раздавленный запеченный. Выпекается он в духовке минут десять. Натираем сыр, заправляем майонезом, солим, перчим, размешиваем.

Кабачки режем мелко, смешиваем с нарубленной кинзой. В прозрачные чаши или бокалы выкладываем слой сырно-яичной массы, потом слой кабачков, затем еще один слой сырно-яичного состава. Украшаем половинками черри и листочками базилика.

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