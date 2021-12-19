«Праздничное и очень простое блюдо»: как ароматно поджарить каре теленка в духовке по Емельяненко

Василий Емельяненко рекомендовал его сделать с грибным соусом.

«Сегодня в меню праздничное и очень простое блюдо — каре теленка со сливочно-грибным соусом», — сказал Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко». Простые и понятные ингредиенты порадуют неопытных поваров.

Ингредиенты: каре теленка — 4 шт., белые грибы свежие (или замороженные) — 2 шт., грибы белые сушеные — несколько щепоток, сливки — 250 мл, чеснок — 1 зубчик, соль, перец, растительное масло, мука — 1 щепотка, копченая вода, зеленый лук.

Каре посолить, сбрызнуть растительным маслом и отправить на раскаленную сковороду. Стейки обжарить на сильном огне со всех сторон до румяной корочки и посыпать по вкусу перцем.

Положить на решетку и отправить в разогретую до 180 градусов духовку. И сразу понизить температуру до 140 градусов, запекать 12-13 минут.

Приступить к приготовлению грибного соуса. Нарезать на несколько частей замороженные грибы. В разогретую сковороду налить растительного масла и слегка обжарить нарезанные грибы.

В сотейник налить немного растительного масла, добавить щепотку муки и для аромата кинуть раздавленный зубчик чеснока. Замоченные ранее в горячей воде сушеные грибы процедить от воды и мелко нарезать.

Отправить в сотейник обжаренные и сушеные грибы, налить сливки, перемешать и уменьшить огонь. Довести сливки до кипения, убрать с плиты.

Добавить для аромата половинку столовой ложки копченой воды и перемешать. Можно добавить вместо копченой воды копченую паприку. Каре выложить на тарелку, мясо сверху обжечь газовой горелкой и полить соусом. Блюдо украсить зеленым луком.

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