Сладкий, вкусный, простой: Юдашкина поделилась рецептом заливного американского пирога коблера

В начинку можно класть любые любимые ингредиенты и фрукты.

Марина Юдашкина поделилась в личном блоге рецептом простого американского пирога коблера. Его просто сделать, на вкус — сливочный и нежный. В начинку можно класть все что угодно — любимые фрукты, ягоды, джем и прочее.

Ингредиенты: мука — 120 гр., сливочное масло — 60 гр., сахарный песок — 50 гр., молоко — 60 мл, разрыхлитель — 1 ч.л., соль — щепотка. Начинка: 3 яблока, 1 апельсин, цедра, грецкие орехи — 50 гр., молотая корица — 1/2 ч.л., сахарный песок — 50 гр.

Яблоки и апельсин нарезать на кубики, добавить сахар, тушить на медленном огне, добавить корицу и перемолотые орехи.

Для теста смешать сливочное масло и сахар, влить молоко, затем всыпать муку, добавить щепотку соли и разрыхлитель. Замесить, тесто должно быть не жидким.

В формы налить по 1 ст.л. растопленного сливочного масла, выложить начинку и сверху — тесто. Выпекать 30–35 мин. при 200 градусах, за 10 мин до готовности сверху теста выложить половинку грецкого ореха. Когда пирог остынет, можно посыпать сахарной пудрой.

Юдашкина готовила в нескольких маленьких формочках, но можно сделать в одной большой.

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