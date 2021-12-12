«Вкус бомбический!»: Ивлев поделился рецептом необычного оливье с горбушей вместо колбасы

Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel поделился рецептом необычного оливье. Вместо колбасы или мяса в нем идет горбуша горячего копчения. Неплохо будет и с лососем.

Все остальные продукты, которые входят в состав закуски, а также способ приготовления вполне обычные, кроме небольших поварских секретов.

Ингредиенты: вареные морковь, картошка и яйцо, соленые огурцы, горошек, колбаса, майонез.

Овощи Ивлев варит в разных кастрюльках, в воду с картошкой добавляет кусочек лимона, чтобы клубни не развалились во время тепловой обработки и в салате.

Огурцы режет на кубики и отбрасывает на сито, чтобы ушла лишняя жидкость. Все остальные вареные овощи и очищенную горбушу тоже рубит на кубики. Яйцо натирает на терке.

Все смешивает, заправляет майонезом.

«Вкус бомбический!» — утверждает Константин Ивлев.

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