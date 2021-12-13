«Вкуснятина с тянущимся сыром»: как Белькович готовит курочку пармеджано в сочной заливке

Вначале филе нужно обжарить в панировке, а потом запечь в духовке под ароматным соусом с моцареллой.

Саша Белькович поделился с поклонниками в личном блоге рецептом курочки пармеджано.

Ингредиенты: яйцо — 1 шт., молоко — 50 г, чеснок — 1 зубчик, зелень — 20 г, соль — по вкусу, панировочные сухари — 50 г, куриное филе — 2 шт. крупных, томаты в собственном соку — 400 г, базилик (свежий или сухой), моцарелла — 200 г, твердый сыр — 50 г.

Сделать льезон из яйца, чеснока, зелени, щепотки соли и молока. Активно смешать.

Обвалять в панировке куриное филе, разрезанное вдоль. Сначала в льезон, затем в сухари по 2 раза. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Выложить в емкость для запекания, залить томатным соусом с зеленью.

Сверху положить ломтики моцареллы и посыпать твердым сыром. Поставить запекаться на 190 градусах на 20–25 минут.

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