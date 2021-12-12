Легкий, вкусный, на Новый год – самое то! Как правильно приготовить греческий салат, рассказал Белькович

В закуске на заправку идет оливковое масло с приправами.

Тот, кто не любит майонезные блюда, может взять на заметку к Новому году греческий салат. Закуска легкая, заправляется оливковым маслом. А как ее приготовить правильно, рассказал в личном блоге телеповар Саша Белькович.

Ингредиенты на 2 порции: огурец — 1 шт., помидор крупный — 1 шт., болгарский перец желтый — 1 шт., оливки – 50 г, брынза — 100 г, бальзамический уксус, красный лук — 0,5 шт., оливковое масло, свежий базилик, сушеный орегано, соль и перец — по вкусу.

Крупно нарезать овощи, положить в тарелку, поперчить, чуть посолить. Бросить туда же оливки, листья базилика, положить большой кусок брынзы, если есть – посыпать орегано. Полить уксусом (немного) и маслом.

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