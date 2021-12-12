«Может приготовить даже ребенок»: Белькович поделился рецептом быстрого чизкейка «как в ресторане»

Телеповар Саша Белькович на своем кулинарном YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как сделать быстрый чизкейк.
«Рецепт, с которым справится даже ребенок, а результат – как в ресторане!» — похвалил свой десерт Белькович.
Печенье измельчить в крошку при помощи блендера или скалки, добавить растопленное сливочное мало и яйцо, перемешать.
К творожному сыру добавить сметану, сахар. Перемешать лопаткой, потом венчиком. Положить также цедру и яйцо, замешать.
Кулинарную форму застелить пергаментом, выложить основу из печенья, сверху – сырную массу. Поставить в духовку на 1 час при температуре 160 градусов. Дать полностью остыть и подать к столу. Можно с вареньем.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.