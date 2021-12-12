«Может приготовить даже ребенок»: Белькович поделился рецептом быстрого чизкейка «как в ресторане»

Пирог сделать просто, а на вкус получается очень нежным.

Телеповар Саша Белькович на своем кулинарном YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как сделать быстрый чизкейк.

«Рецепт, с которым справится даже ребенок, а результат – как в ресторане!» — похвалил свой десерт Белькович.

Печенье измельчить в крошку при помощи блендера или скалки, добавить растопленное сливочное мало и яйцо, перемешать.

К творожному сыру добавить сметану, сахар. Перемешать лопаткой, потом венчиком. Положить также цедру и яйцо, замешать.

Кулинарную форму застелить пергаментом, выложить основу из печенья, сверху – сырную массу. Поставить в духовку на 1 час при температуре 160 градусов. Дать полностью остыть и подать к столу. Можно с вареньем.

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