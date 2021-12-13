Ответ «Шубе»: салат с селедкой и луком от Бельковича

Ингредиенты:
- Салатный микс (фриссе, шпинат, морковь и свекла) – 60 г (73 р.)
- Сельдь слабосоленая (филе на коже) – 1 шт. (24 р.)
- Красный лук – ½ шт. (4 р.)
- Яйцо – 1 шт. (9 р.)
- Уксус столовый 9% – 1 ч. ложка (1 р.)
- Бальзамический уксус – 1,5 ч. ложки (2 р.)
- Мед жидкий – 1 ч. ложка (5 р.)
- Горчица зернистая – 1 ч. ложка с горкой (2 р.)
- Дарницкий хлеб – 1 ломтик (4 р.)
- Подсолнечное масло – 35 мл (4 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 1 большая порция салата = 128 р.
Приготовление:
Сначала делаем яйцо пашот. Для этого в сотейник наливаем воду, и когда закипит — добавляем 1 ч. ложку уксуса и щепотку соли.
Совет от шефа: «При варке яйца пашот нужно добавить уксус (белок будет стабильнее и не растечется), при этом вода не должна сильно кипеть, чтобы не переварить яйцо».
Затем в отдельной миске разбиваем яйцо и аккуратно переливаем в центр сотейника. Варим 4 минуты.
Чистим красный лук и обжариваем на растительном масле.
Ломтик хлеба нарезаем крупным кубиком и отправляем к луку, обжариваем до румяной корочки.
Заправка:
В отдельной миске смешиваем горчицу, мед, бальзамический уксус и 20 мл растительного масла.
В салатник отправляем салатный микс, добавляем заправку и перемешиваем.
Филе сельди режем на средние кусочки по диагонали.
Сервировка:
Перекладываем на большую порционную тарелку салатный микс в заправке, сверху — кусочки сельди, сухарики с луком и яйцо пашот. Перчим по вкусу.
Приятного аппетита!
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