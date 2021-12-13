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Ответ «Шубе»: салат с селедкой и луком от Бельковича

На одну порцию у Александра Бельковича ушло 128 рублей.

Ответ «Шубе»: салат с селедкой и луком от Бельковича
Салат с селедкой и луком. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Салатный микс (фриссе, шпинат, морковь и свекла) – 60 г (73 р.)
  • Сельдь слабосоленая (филе на коже) – 1 шт. (24 р.)
  • Красный лук – ½ шт. (4 р.)
  • Яйцо – 1 шт. (9 р.)
  • Уксус столовый 9% – 1 ч. ложка (1 р.)
  • Бальзамический уксус – 1,5 ч. ложки (2 р.)
  • Мед жидкий – 1 ч. ложка (5 р.)
  • Горчица зернистая – 1 ч. ложка с горкой (2 р.)
  • Дарницкий хлеб – 1 ломтик (4 р.)
  • Подсолнечное масло – 35 мл (4 р.)  
  • Соль
  • Перец

Итого: 1 большая порция салата = 128 р.

Приготовление:

Сначала делаем яйцо пашот. Для этого в сотейник наливаем воду, и когда закипит — добавляем 1 ч. ложку уксуса и щепотку соли.

Фото: СТС

Совет от шефа: «При варке яйца пашот нужно добавить уксус (белок будет стабильнее и не растечется), при этом вода не должна сильно кипеть, чтобы не переварить яйцо».

Затем в отдельной миске разбиваем яйцо и аккуратно переливаем в центр сотейника. Варим 4 минуты.

Фото: СТС

Чистим красный лук и обжариваем на растительном масле.

Ломтик хлеба нарезаем крупным кубиком и отправляем к луку, обжариваем до румяной корочки.

Заправка:

В отдельной миске смешиваем горчицу, мед, бальзамический уксус и 20 мл растительного масла.

Фото: СТС

В салатник отправляем салатный микс, добавляем заправку и перемешиваем.

Филе сельди режем на средние кусочки по диагонали.

Сервировка:

Фото: СТС

Перекладываем на большую порционную тарелку салатный микс в заправке, сверху — кусочки сельди, сухарики с луком и яйцо пашот. Перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

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