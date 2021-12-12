Паста «Три сыра» с индейкой как в ресторане от Бельковича

Ингредиенты:
- Паста тальятелле 160 г (30 р.)
- Сыр чеддер 60 г (37 р.)
- Молотый красный перец 15 г (7 р.)
- Мягкий сливочный сыр 90 г (27 р.)
- Индейка филе грудки 150 г (55 р.)
- Смесь прованских трав 10 г (9 р.)
- Чеснок 2 зубчика (3 р.)
- Российский сыр 60 г (27 р.)
- Растительное масло 20 мл (1 р.)
- Шнитт-лук или зеленый лук 40 г
- Соль, перец по вкусу
Итого за блюдо (2 порции): 196 р.
Итого за порцию: 98 р.
Приготовление:
Варим любую из нижеприведенных паст в подсоленной воде. Воду после макарон не выливайте, она понадобится для соуса.
Совет от шефа: «Не добавляйте в пасту масло. Чтобы макароны после варки не слиплись их достаточно промыть холодной водой»
В кастрюлю выложите пасту, налейте немного макаронного отвара и добавьте мягкий сыр.
Натрите на терке сыр чеддер и расплавьте его на сковородке. Добавьте ложку сливочного сыра и немного макаронного отвара. Поперчите, перемешайте.
Индейку нарежьте на тонкие кусочки, посыпьте прованскими травами. Солим. Перчим.
Российский сыр натрите и добавьте к пасте.
Чеснок измельчите. На сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте индейку с чесноком на большом огне.
Совет от шефа: «Крышкой мясо накрывать не надо, иначе оно будет не жариться, а тушиться»
Сервировка:
На дно глубокой тарелки налейте соус.
Выложите пасту в сливочном сыре.
Жареную индейку положите сверху.
Шнитт-лук или зеленый лук измельчите ножницами и посыпьте им блюдо.
Приятного аппетита!
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