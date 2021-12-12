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Паста «Три сыра» с индейкой как в ресторане от Бельковича

На две порции у Александра Бельковича ушло 196 рублей.

Паста «Три сыра» с индейкой как в ресторане от Бельковича
Паста «3 сыра» с индейкой. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Паста тальятелле 160 г (30 р.)
  • Сыр чеддер 60 г (37 р.)
  • Молотый красный перец 15 г (7 р.)
  • Мягкий сливочный сыр 90 г (27 р.)
  • Индейка филе грудки 150 г (55 р.)
  • Смесь прованских трав 10 г (9 р.)
  • Чеснок 2 зубчика (3 р.)
  • Российский сыр 60 г (27 р.)
  • Растительное масло 20 мл (1 р.)
  • Шнитт-лук или зеленый лук 40 г
  • Соль, перец по вкусу

Итого за блюдо (2 порции): 196 р.

Итого за порцию: 98 р.

Приготовление:

Варим любую из нижеприведенных паст в подсоленной воде. Воду после макарон не выливайте, она понадобится для соуса.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Не добавляйте в пасту масло. Чтобы макароны после варки не слиплись их достаточно промыть холодной водой»

В кастрюлю выложите пасту, налейте немного макаронного отвара и добавьте мягкий сыр.

Фото: СТС

Натрите на терке сыр чеддер и расплавьте его на сковородке. Добавьте ложку сливочного сыра и немного макаронного отвара. Поперчите, перемешайте.

Фото: СТС

Индейку нарежьте на тонкие кусочки, посыпьте прованскими травами. Солим. Перчим.

Российский сыр натрите и добавьте к пасте.

Фото: СТС

Чеснок измельчите. На сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте индейку с чесноком на большом огне.

Совет от шефа: «Крышкой мясо накрывать не надо, иначе оно будет не жариться, а тушиться»

Сервировка:

На дно глубокой тарелки налейте соус.

Фото: СТС

Выложите пасту в сливочном сыре.

Жареную индейку положите сверху.

Шнитт-лук или зеленый лук измельчите ножницами и посыпьте им блюдо.

Приятного аппетита!

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