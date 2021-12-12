Блюдо, которое удивит гостей: сочная рулька в квасе в русском стиле по Емельяненко

В Баварии ее готовят в пиве, Василий Емельяненко это не приветствует.

Свиная рулька у многих ассоциируется с Баварией и приготовлением в пиве. А вот шеф-повар Василий Емельяненко, считает, что в квасе она получается намного вкуснее и аппетитнее. Так она лишается горчинки, характерной для тушения в пенном напитке.

На своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» телеповар обнародовал авторский рецепт рульки, он уверен, что такое сочное и яркое мясо понравится всем и удивит гостей.

Ингредиенты: свиная рулька — 1 шт., морковь — 1 шт., лук — 1 шт., чай — 1 ст.ложка, квас — 2 л, чеснок — 2 зубчика, апельсин (цедра + долька), мед — 2 ч.ложки, дижонская горчица — 1 ст.ложка, кинза – корешки, любая зелень – стебли, лавровый лист — 2 шт., яблочный уксус — 1 ч.ложка, сливочное масло — 1 ст.ложка, растительное масло, соль.

Свиную рульку тщательно промыть (на месте сруба не должно быть никакой мелкой крошки), протереть бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги, и обжечь горелкой.

Переложить рульку в кастрюлю. Добавить стебли любой зелени и корешки кинзы (можно корешки любой зелени).

Крупную морковь нарезать крупно, обжечь горелкой и отправить в кастрюлю к рульке. Также поступить с луком. Пару нарезанных зубчиков чеснока и два больших лавровых листа бросить к овощам.

Чтобы не было яркого вкуса и запаха свинины, добавить цедру апельсина. Положить столовую ложку чая, он даст насыщенный плотный цвет и аромат.

Квас налить в кастрюлю. Добавить соль, поставить на плиту. Варить рульку до готовности 2-3 часа. Достать, переложить в миску.

Через сито процедить бульон и поставить его на плиту увариваться. Два литра уварить примерно до полулитра.

В миску добавить две чайные ложки меда, чайную ложку яблочного уксуса и выжать дольку апельсина. Налить растительное масло, немного посолить, перемешать.

На противень, застеленный пергаментом, выложить рульку, смазать получившимся кисло-сладким соусом. Отправить противень в разогретую при 180 градусах духовку примерно на 30 минут-полтора часа (в зависимости от духовки). Периодически при запекании нужно будет смазывать рульку этим соусом.

В уварившийся бульон добавить столовую ложку дижонской горчицы и перемешать. Небольшими порциями, помешивая венчиком, ввести столовую ложку сливочного масла. При остывании масло в соусе начнет густеть и сделает соус немного гуще. Готовый соус налить в соусницу.

Выложить готовую рульку на тарелку или дощечку. Освободить мясо от кости. Подавать с соусом.

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