Легкий крем-супчик из тыквы и сыра: Емельяненко утверждает, что он «бесподобный» на вкус

Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как он любит готовить легкий креп-суп из тыквы с сыром.
«Дорогие друзья, хочу с вами поделиться рецептом бесподобного тыквенного крем-супа, от которого вы будете просто в восторге. Суп яркий, красивый и очень богат полезными свойствами. Такой супчик подойдет сторонникам здоровой пищи», — считает Василий Емельяненко.
Ингредиенты: тыква, имбирь, лук порей, стебель сельдерея, сыр моцарелла, соль и перец — по вкусу, зеленый лук (или зелень).
Нарезать лук порей, имбирь, стебель сельдерея и тыкву. Овощи отправить в кастрюлю, по вкусу добавить перец, соль, налить воду. Варить до готовности, затем пробить блендером. Готовый суп налить в тарелку, выложить сыр, украсить блюдо любимой зеленью и подать к столу.
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