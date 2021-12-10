«Бесподобный холодец из трех видов мяса»: Емельяненко посоветовал приготовить его к Новому году

Василий Емельяненко на YouTube-шоу YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как сделать вкусный холодец к Новому году.

«Сегодня я вам покажу, как приготовить бесподобный холодец из трех видов мяса: говядины, курицы и свинины. Блюдо, без которого по традиции не обходится ни один новогодний стол. Холодец мы приготовим в афганском казане (можно в скороварке), и поверьте, такого вкусного холодца вы, скорее всего, еще не пробовали!» — сказал телеповар.

Ингредиенты: голяшка говяжья – 1 кг, рулька свиная – 1,5 кг, окорочок куриный – 0,4 кг, копыто свиное – 0,6 кг, лук – 200 г, морковь – 200 г, соль – 20 г, вода — 5 л, стебли петрушки – 30 г, перец черный – 3 г, чеснок – 100 г.

Разрезать на две части морковь, лук и опалить сверху газовой горелкой. Отправить в афганский казан или скороварку лук, морковь и мясо.

В казан налить воду, добавить стебли петрушки, лавровый лист, по вкусу посолить. Закрыть крышкой и варить один час. Снять с огня и оставить на один час остывать.

Достать из казана мясо и овощи. Остывшее мясо отделить от костей, мелко порезать и выложить в формы. Бульон процедить через сито, на мелкой терке натереть чеснок, по вкусу добавить соль, перец и все перемешать.

Бульоном залить формы с мясом и отправить все в холодильник до полного застывания. Холодец выложить на тарелку, украсить любимой зеленью и подать на стол с горчицей и столовым хреном.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.