Очень сочная: Белькович поделился рецептом курочки с мандаринами в духовке по-новогоднему

Саша Белькович на своем кулинарном YouTube-канале Sasha Belkovich поделился новогодним рецептом домашней курочки в духовке. Он запекает ее с мандаринами, которые обязательно нужно проткнуть.

Ингредиенты: курица целая – 1 шт., мандарины – 5 шт., чеснок – 3 зубчика, гвоздика – 6-7 шт., душистый перец – 10 шт., корица – 1 ч. л, паприка – 1 ч. л, масло растительное – 50 г, соль по вкусу.

Первым делом мандарины проткнуть вилкой и отправить в миску, к ним выдавить чеснок, отправить туда гвоздику. Душистый перец раздавить чем-то тяжелым на доске (можно сотейником) и положить к мандаринам, добавить щепотку корицы и перемешать.

Внутреннюю часть курицы подсолить и отправить туда мандарины и специи. На коже внизу живота курочки сделать прорези с двух сторон, скрестить ножки и вдеть в них.

В форму для запекания налить масло и выложить туда курицу. Сверху выдавить чеснок, добавить паприку, посолить, сверху капнуть маслом, смазать всем этим курочку со всех сторон.

Поставить в духовку на 30-40 минут на 160 градусах. Как только выделится сок, увеличить температуру до 180 градусов и оставить до полной готовности.

Белькович готовил курицу 54 минуты. Дать ей отдохнуть, потом нарезать на кусочки.

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