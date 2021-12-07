А изнутри аппетитно вытекает сыр: как сочно и с хрустом запечь куриную грудку, рассказал Белькович

Такое блюдо отлично смотрится даже на праздничном столе.

Саша Белькович на своем кулинарном YouTube-канале Sasha Belkovich обнародовал рецепт аппетитной куриной грудки в панировке с сыром и беконом внутри. Такая грудка снаружи получается хрусткой, а когда ее нарезаешь на кусочки, изнутри вытекает вкусный расплавленный сыр.

Ингредиенты: куриное филе – 400 гр., бекон – 60 гр., сыр российский – 50 гр., мука пшеничная – 20 гр., яйцо куриное – 1 шт., сухари – 20 гр., масло растительное – 40 гр., соль, перец – по вкусу.

Ножом раскрыть куриную грудку, прорезав ножом мякоть с толстой стороны не до конца, чтобы получился кармашек. Главное, чтобы в кармашке не было дырок, чтобы сыр не вытек.

Внутри посолить и поперчить. Положить внутрь бекон. Нарезать средними брусочками сыр и также положить внутрь.

Чтобы курицу можно было плотнее закрыть, края отбить. Они станут тоньше и лучше слипнутся друг с другом. Закрыть грудки, посолить и поперчить сверху.

В первую тарелку насыпать муку, во вторую — сухари, в третью — разбить куриное яйцо.

Обвалять со всех сторон в муке, потом в яйце и сухарях. Потом — повторить процесс обвалки.

10 минут курица должна отлежаться. Обжарить с двух сторон в большом количестве масла. Разогреть заранее духовку на 180 градусов, отправить туда курицу, запекать 15 минут.

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