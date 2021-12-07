«Очень легкий рецепт!»: как Юдашкина готовит своему мужу печенье «Сникердудль»

Этот десерт очень любят американцы за простоту и рассыпчатость.

Марина Юдашкина поделилась в личном блоге рецептом печенья, которое готовит для своего мужа Валентина Юдашкина. Это американский десерт «Сникердудль» (Snikerdoodle).

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«Очень легкий рецепт!» — сказала Марина Юдашкина.

Ингредиенты: мука — 300 гр., сливочное масло — 115 гр., разрыхлитель — 1 ч. л, сода — 1 ч. л, сахар — 100 гр., соль — щепотка, яйцо — 1 шт., 2 ч. л — ваниль, молотая корица — 1 ст. л, сахар — 2 ст. л.

Муку смешать с разрыхлителем и щепоткой соли. В другой миске смешать сахар с размягченным маслом, добавить яйцо, опять замесить. Соединить два состава, замесить, положить в холодильник на 20 минут.

Вылепить шарики, обмакнуть в сахаре с корицей, сплющить и запечь в духовке при 180 градусах 11 минут. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.

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