К новогоднему столу: салат с тунцом от Бельковича

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 399 рублей.

Ингредиенты:

Яйца 4 шт. (16 р.)

Красный лук репа маленькая 1 шт. (2 р.)

Консервированный тунец 370 г (171 р.)

Соленые огурцы 5 шт. (19 р.)

Оливковое масло 40 мл (40 р.)

Салат Аликанте (микс из айсберга, фриссе и радиччо) 130 г (135 р.)

Горчица зерновая 2 ч. ложки 10 г (4 р.)

Йогурт 2 ст. ложки с горкой 50 г (9 р.)

Лимон 1\4 (3 р.)

Соль

Итого: 4 порции = 399 р., 1 порция = 100 р.

Приготовление:

Красный лук чистим и нарезаем полукольцами.

Берем консерву с тунцом, сливаем сок и выкладываем мясо рыбы в салатницу.

Нарезаем кружочками огурцы и перекладываем к тунцу.

Варим яйца в течение восьми минут, остужаем в холодной воде, чистим и режем на четыре равные дольки. Затем отправляем в салатницу.

Все ингредиенты в салатнике солим.

Заправка:

Смешиваем йогурт и зернистую горчицу, вливаем 20 мл оливкового масла и выдавливаем сок лимона.

Добавляем листья салата к остальным ингредиентам и аккуратно перемешиваем.

Перекладываем в салат заправку, наливаем 20 мл оливкового масла.

Приятного аппетита!

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