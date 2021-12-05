К новогоднему столу: салат с тунцом от Бельковича

Ингредиенты:
- Яйца 4 шт. (16 р.)
- Красный лук репа маленькая 1 шт. (2 р.)
- Консервированный тунец 370 г (171 р.)
- Соленые огурцы 5 шт. (19 р.)
- Оливковое масло 40 мл (40 р.)
- Салат Аликанте (микс из айсберга, фриссе и радиччо) 130 г (135 р.)
- Горчица зерновая 2 ч. ложки 10 г (4 р.)
- Йогурт 2 ст. ложки с горкой 50 г (9 р.)
- Лимон 1\4 (3 р.)
- Соль
Итого: 4 порции = 399 р., 1 порция = 100 р.
Приготовление:
Красный лук чистим и нарезаем полукольцами.
Берем консерву с тунцом, сливаем сок и выкладываем мясо рыбы в салатницу.
Нарезаем кружочками огурцы и перекладываем к тунцу.
Варим яйца в течение восьми минут, остужаем в холодной воде, чистим и режем на четыре равные дольки. Затем отправляем в салатницу.
Все ингредиенты в салатнике солим.
Заправка:
Смешиваем йогурт и зернистую горчицу, вливаем 20 мл оливкового масла и выдавливаем сок лимона.
Добавляем листья салата к остальным ингредиентам и аккуратно перемешиваем.
Перекладываем в салат заправку, наливаем 20 мл оливкового масла.
Приятного аппетита!
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