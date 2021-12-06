Вкуснятина за несколько минут: как быстро и просто испечь творожную плетку с орехами по Бельковичу

Телеповар Саша Белькович поделился рецептом творожной плетенки с орехами в личном блоге.

Ингредиенты: мука — 160–180 г, творог — 160 г, сахар — 3 ст. л., яйцо куриное — 1 шт., разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, ванилин — по вкусу. На начинку: сахар — 1 столовая ложка, масло топленое — 1 ст. л., орехи по вкусу — 50 г.

В миске смешать муку, творог, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар и немного соли. Вбить яйцо, вымесить.

Сформировать шарик, накрыть пищевой пленкой, оставить на 15–20 минут.

Раскатать тесто толщиной 0,5 мм. Смазать топленым маслом, посыпать сахаром и орехами. Свернуть в рулет.

Разрезать вдоль, сформировать косичку, смазать яйцом. Запекать в духовке при 160 градусах 40 минут. Сверху посыпать сахарной пудрой.

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