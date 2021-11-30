«Все смеялись, теперь благодарят»: какой «секретный» ингредиент кладет Ивлев в свою сельдь под шубой

Константин Ивлев, как и все россияне, обожает эту новогоднюю закуску.

Константин Ивлев поделился на своем YouTube-шоу Ivlev Chef авторским рецептом сельди под шубой.

«Все смеялись, что я кладу в него крабовые палочки, а теперь, когда сами попробовали, благодарят», — рассказал шеф-повар.

Ингредиенты на 1 порцию: 100 граммов картофеля, селедки пряного посола и отварной свеклы, 40 граммов моркови, 1 яйцо, 40 граммов щучьей икры, 60 граммов крабовых палочек, майонез.

На плоскую тарелку поставить кулинарную форму и в нее уложить слои закуски, потом снять.

Первым слоем положить размятую вилкой картошку (вкуснее запечь в духовке, но можно и сварить), далее рыбу, порезанную кубиком. Масло от сельди усилит вкус овоща.

Распределить по селедке щучью икру, размазывая, но не трамбуя. Потом натереть вареную морковь, разбросать по икре (совсем немного), промазать майонезом.

Далее – слой крабовых палочек, затем — мелко натертый белок из вареного яйца, опять щучья икра и слой вареной или печеной свеклы, измельченной на крупной терке.

Опять смазать майонезом и сформировать последний слой из яичного желтка, натертого мелко. Снять кольцо, готово!

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