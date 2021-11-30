«Аромат такой, что дух захватывает»: как сделать итальянскую лепешку фокаччу, рассказал Емельяненко

В рецепте используются понятные и простые ингредиенты.

Василий Емельяненко на авторском кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как испечь итальянские лепешки фокачча из простого теста. «Аромат такой, что дух захватывает», — говорит кулинар.

Ингредиенты: мука — 1000 г, сахар — 30 г, вода — 590 мл, соль — 15 г, дрожжи инстантные —10 г, масло растительное, чеснок — 3 зубчика, розмарин — несколько веточек, оливковое масло, масло сливочное — 15 г.

В чашу тестомеса засыпать муку, сахар, воду, дрожжи и растительное масло. Перемешать до однородной массы. Посолить, еще вымешивать 3-4 минуты.

Далее немного поработать руками, вылепить шар, разделить на 6 колобков. Выложить их в емкость, смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем, чтобы не обветрились, оставить минут на 40.

Посыпать тонким слоем муки поверхность стола, чтобы тесто не склеивалось. Пальцами расплющить шарики, выгоняя к бортам углекислый газ, затем раскатать скалкой так, чтобы получились круглые тонкие лепешки. Выложить на пергамент.

Мелко нарезать 2 зубчика чеснока. Лепешки сверху посыпать чесноком, веточками розмарина и сбрызнуть ароматным оливковым маслом. Фокаччу отправить в разогретую до максимума духовку на 4-5 минут. Готовые лепешки посыпать сверху натертым твердым сыром.

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