«Очень вкусный салатик!»: Белькович кладет в него крабовые палочки, огурчик, яйцо пашот, редиску

Саша Белькович уверен, что сочетание ингредиентов порадует его зрителей.

Телеповар Саша Белькович в эфире своего кулинарного шоу на YouTube-канале Sasha Belkovich поделился рецептом неординарной и простой закуски.

«Ловите очень вкусный салатик!» — сказал шеф-повар.

Ингредиенты: огурец — 150 г, томат — 150 г, редис — 1 шт., крабовые палочки — 75 г, яйцо — 1 шт., сметана — 2 ст. л, винный уксус — 1 ч. л, зелень свежая, соль/перец — по вкусу.

Нарезать огурцы полукольцами или кружками в зависимости от размера, отправить в тарелку.

Помидор нашинковать крупными дольками, также нарезать крупно зелень и все отправить в огурцы.

Приготовить яйцо. Здесь есть нюансы: разбить яйцо в отдельную тарелочку, вода в кастрюле в этот момент уже должна кипеть. В кипящую воду налить винный уксус, добавить щепотку соли и поставить нагрев на минимум, чтобы вода не кипела. И спокойно без резких движений вылить в центр яйцо. Со всех сторон слегка подминать края, выключить нагрев, 30 секунд и достать.

В салат добавить соль, перец и сметану. Аккуратно перемешать, нарезать слайсами редиску и отправить в салат.

Переложить в тарелку, сверху — яйцо пашот и нарезанные крабовые палочки. Сверху можно посыпать зеленью.

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