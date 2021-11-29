«Это действительно очень вкусно!»: как Емельяненко готовит свинину в апельсиновом соке с вишней

Василий Емельяненко предложил зрителям своего YouTube-канала «Шеф-повар Василий Емельяненко» отметить Новый год «без заморочек». Он предложил изысканный, но при этом простой рецепт свинины с апельсиновым соусом с вишней.

«Сочетание кисло-сладкого соуса с нежной свининой и вишней — это действительно очень вкусно!» — утверждает знаменитый телеповар.

Ингредиенты: свинина (брюшина) — 500 г, апельсиновый сок — 1/2 стакана, розмарин — 1 веточка, цедра лимона — 1 ч. ложка, цедра апельсина — 1 ч. ложка, вишня замороженная без косточек — 4 ст. ложки, лавровый лист — 1 шт., мука — 0,5 ст. ложки, соевый соус — 3 ст. ложки, чеснок — 6 зубчиков, тимьян — для украшения, соль и перец — по вкусу.

Мясо очистить от лишнего жира и нарезать на кусочки. Жир мелко нарезать и отправить в разогретую кастрюлю топиться.

Вытащить из кастрюли шкварки и отправить в растопленный жир кусочки мяса. Обжарить на сильном огне, добавив лавровый лист, три целых зубчика чеснока и половину столовой ложки муки.

В кастрюлю также бросить веточку розмарина, лимонную и апельсиновую цедру. Отправить к мясу еще три зубчика чеснока, налить апельсиновый сок и 3 столовые ложки соевого соуса. Все перемешать, уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить 15 минут.

Затем бросить в кастрюлю вишню, накрыть крышкой и тушить не более 10 минут. Жаркое выложить в тарелку, украсить листочками тимьяна, по вкусу поперчить, подать к столу.

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