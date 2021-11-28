Салат из СССР: Емельяненко посоветовал к Новому году закуску в виде еловых шариков из свеклы

Василий Емельяненко предложил на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» вспомнить старый добрый рецепт из советского прошлого – свекольные шарики будто бы обсыпанные хвоей.
«Салат из СССР. Новогодние шарики на праздничный стол. Чудеса за полчаса!» — презентовал свою закуску телеповар.
Ингредиенты: свекла — 2 шт., чернослив — 150 г, грецкий орех — 100-120 г, чеснок — 1-2 зубчика, укроп – пучок, майонез, соль.
Свеклу отварить, натереть на мелкой терке. Чтобы убрать лишний сок, отжать.
В чашу блендера выложить граммов 150 чернослива без косточек, граммов 100-120 грецких орехов, один зубчик чеснока. Кто любит чеснок, можно два зубчика. Взбить блендером и выложить в свекольную массу. Посолить, приправить майонезом. Получается довольно плотная масса.
Пучок укропа мелко нарубить. Скатать из свекольной массы шарики и обвалять в нарубленном укропе.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.