К борщу, на бутерброды, просто так: как сделать ароматные пампушки с чесночком, рассказал Емельяненко

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить ароматные пампушки с чесноком из простого теста.

Ингредиенты: мука — 1000 г, сахар — 30 г, вода — 590 мл, соль — 15 г, дрожжи инстантные -10 г, масло растительное, чеснок — 3 зубчика, розмарин — несколько веточек, оливковое масло, асло сливочное — 15 г.

В чашу тестомеса засыпать муку, сахар, воду, дрожжи и растительное масло. Перемешать до однородной массы. Посолить, еще вымешивать 3-4 минуты.

Далее немного вымешивать руками, сделать шар, разделить на 6 равных шариков. Шарики выложить в емкость, смазанную растительным маслом, накрыть полотенцем, чтобы тесто не обветривалось, оставить минут на 40.

Из теста вылепить пампушки положить их на противень, поставить в духовку.

Пока булочки готовятся, мелко нарезать чеснок, посыпать его солью и ножом растереть до состояния пасты. Чесночную пасту смешать со сливочным маслом.

Готовые булочки положить в миску с маслом и чесноком, встряхнуть их несколько раз в масле. Масло подтает и вкусно обволочет пампушки. Можно в состав добавить оливковое, так будет еще вкуснее.

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