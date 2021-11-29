Салат «Новогодний оливье — 2022»: Емельяненко кладет в него копченый окорочок и улучшенный соус

Василий Емельяненко считает, что эта закуска понравится всем гостям праздника.

Телеповар Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу Gadget Chef обнародовал рецепт новой закуски к новогодним праздникам. Он улучшил знакомый способ приготовления салата оливье.

Свою закуску Емельяненко назвал «Новогодний оливье – 2022».

«Предлагаю вашему вниманию рецепт салата оливье, блюдо, без которого не обходится практически ни одно праздничное застолье. С уверенностью могу сказать, что салатик, приготовленный по нашему рецепту, очень понравится вам и вашим гостям», — сказал Емельяненко.

Ингредиенты: окорочок копченый куриный — 1 шт., картофель отварной — 3 шт., яйца вареные — 2 шт., лук — 0,5 шт., горошек консервированный — 100 г, огурцы соленые — 2 шт., огурец свежий — 0,5 шт., морковь — 1 шт., вустерский соус, майонез.

В миску насыпать зеленый горошек, мелкими кубиками нарезанные свежий и соленый огурцы, отваренную морковь, лук, яйца и картофель.

Срезать с копченого окорочка мясо, нарезать мелким кубиком.

Вустерский соус смешать с майонезом. Приправить соусом салат, по вкусу поперчить, посолить и тщательно перемешать.

Оливье выложить в форму, сверху посыпать яичным желтком и украсить укропом.

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