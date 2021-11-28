Бюджет – 20 рублей: как приготовить вкусные котлеты из манки и лука, рассказал Емельяненко

Известный телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился вкусным домашним рецептом вегетарианских котлет с очень низким бюджетом.

«Всего 20 рублей и вы накормите всю семью. Вкусно и просто», — сказал шеф.

Ингредиенты: лук — 3 шт., майонез — 1 ст. ложка, яйцо — 2 шт., манка — 5-6 ст. ложки, перышки зеленого лука — 3-4 шт., разрыхлитель – 0,5 ч. ложки, растительное масло.

Мелкими кубиками нарезать лук (чем меньше, тем лучше, добавить столовую ложку майонеза (с ним вкуснее), два яйца, посолить, поперчить, перемешать. Насыпать примерно 6 столовых ложек манки (чтобы состав стал густым, но не сильно, как на оладушки) и оставить на некоторое время, чтобы манка впитала в себя жидкость.

Мелко нарубить несколько перышек зеленого лука и отправить в миску с манкой. Дать постоять манке еще минут 15. Перед жаркой добавить в тесто половину чайной ложки разрыхлителя и перемешать.

На самый маленький огонь поставить сковороду, добавить немного растительного масла. Выкладывать ложкой, как оладушки, жарить с каждой стороны по 2-3 минуты.

Готовые луковые котлетки подавать к столу со сметаной.

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