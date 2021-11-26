Как вкусно приготовить сливочную пасту с курицей и тыквой, рассказал Белькович

Телеповар Саша Белькович поделился в личном блоге рецептом вкусной сливочной пасты с курицей и тыквой.

Ингредиенты на 2 порции: спагетти — 150 г, куриное бедро, филе — 150 г, тыква — 100 г, чеснок — 1 зубчик, сливки 22% — 200 мл, твердый сыр — 50 г, розмарин — щепотка, перец, соль — по вкусу.

Сварить спагетти до состояния альденте. Нарезать тонко тыкву и обжарить на масле до полуготовности, добавить филе куриного бедра. Через минуту добавить чеснок и розмарин, жарить пока не приготовится курица.

Посолить, поперчить. Налить сливки, они должны закипеть, положить пасту и сыр. Перемешать, сверху посыпать еще сыром.

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