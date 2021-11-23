«Как в ресторане»: Белькович раскрыл рецепт вкусного салата цезарь с правильным соусом

Шеф-повар посоветовал использовать в закуску куриное бедро, оно сочнее.

Телеповар Саша Белькович поделился рецептом салата цезарь «как в ресторане» на своем YouTube-канале Sasha Belkovich.

Ингредиенты на 2-3 порции: куриное бедро — 300 г, салатные листья — 250 г, помидоры черри — 100 г, твердый сыр — 20 г, хлеб (чиабатта) — 100 г, специи, перец, соль — по вкусу, сыровяленая рыба — 50 г, зерновая горчица — 1 ч. л., желтки — 2 шт., чеснок — 1 зубчик, лимонный сок — 1 ч. л., сахар — щепотка, твердый сыр — 30 г, соевый соус — 1 ч. л, растительное и оливковое масло — по 30 г.

Разделать куриное бедро так, чтобы оно стало немного плоским.

Сделать маринад для курицы: смешать специи, соль, молотый перец и растительное масло. Обвалять курицу и оставить мариноваться.

Сделать заправку, разбив сыровяленую рыбу с растительным маслом в пюре при помощи блендера.

В отдельной миске смешать 2 сырых желтка, рыбное пюре. Взбить венчиком.

Затем смешать зерновую горчицу, свежемолотый перец, соевый соус, лимонный сок и смесь из оливкового и растительного масел, добавить щепотку сахара и тертый сыр. Все тщательно перемешать.

Сделать гренки. Нарезать хлеб небольшими кусочками и подсушить на сковородке.

На другой сковороде обжарить с двух сторон замаринованную курицу.

Собрать все ингредиенты. Заправку и гренки добавить в листья салата. Все перемешать.

Выложить на плоские тарелки. Нарезать обжаренное куриное бедро и также выложить на тарелки.

Украсить помидорами черри, разрезанными пополам, и слайсами сыра.

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