«Готовится элементарно!»: Белькович поделился рецептом рассыпчатого печенья с апельсином и шоколадом

Шеф считает, что от такого десерта будет в восторге вся семья.

Телеповар Саша Белькович поделился на своем кулинарном YouTube-канале Sasha Belkovich рецептом вкусного печенья, которое, по его словам, понравится всей семье.

«Сейчас я вам покажу рецепт сногсшибательного печенья. Потому что оно рассыпчатое, ванильное, апельсиновое, еще и с шоколадом. Готовится элементарно!» — сказал Белькович.

Ингредиенты: масло сливочное — 180 г, яйцо — 2 шт., сахар — 100 г, ванильный сахар — 25 г, разрыхлитель — 5 г, мука — 320 г, цедра одного апельсина, изюм – 35 г, шоколад темный — 50 г, соль – щепотка.

Сливочное масло комнатной температуры отправить в большую миску, туда же положить яйца, сахар. Перемешать венчиком до однородной консистенции. Всыпать ванильный сахар.

В отдельной миске смешать муку и разрыхлитель, перемешать. Добавить к сливочному маслу, перемешать. Всыпать горсть изюма и перемешать.

Снять цедру с апельсина с помощью терки (до белой части). Добавить кусочки горького шоколада, подсолить, размешать. Оставить тесто отдыхать на 10-15 минут.

Разогреть духовку на 180 градусах. На противень постелить пергамент.

Руками сформировать сначала круг, затем его сдавить и выложить на пергамент. Отправить в духовку на 12-15 минут.

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