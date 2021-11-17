«Внутри сыр, который тянется»: как из лаваша быстро сделать аппетитную кесадилью, рассказал Белькович

Этот мексиканский бутерброд полюбили во всем мире.

Саша Белькович на своем кулинарном проекте YouTube Sasha Belkovich поделился очередным простым рецептом. На сей раз телеповар предложил зрителям приготовить мексиканский бутерброд – кесадилью.

Сделать ее можно из лаваша или тортильи, что будет в магазине. «Внутри кесадильи очень много сыра, который тянется», — описал закуску Саша. Другие ингредиенты можно варьировать.

Ингредиенты: лаваш/ тортилья — 2 шт., сыр сулугуни – 100-150 г, вареная кукуруза – 1 початок, копченые куриные бедра – 2 шт., помидоры – 1-2 шт., кинза – пара веточек, йогурт натуральный – 150 г.

С початка кукурузы срезать зерна. Нарубить куриное бедро мелкими кусочками и затем так же помидоры. Далее сыр натереть на крупной терке.

Лаваш положить на сковородку и выложить на него начинку, ровно на одну половину. Сыр, курицу, кукурузу, свежие помидоры. Сверху посыпать остатками сыра.

Закрыть начинку второй половинкой лаваша.

Сковородку поставить на медленный огонь и дать лепешке нагреться и немного подсушиться. Примерно по 2 минуты на каждую сторону.

Снять со сковороды, нарезать на порции, выложить на тарелку.

Нарезать свежую кинзу, перемешать с йогуртом и полить сверху закуски.

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