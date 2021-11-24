«Лучший без майонеза»: как Емельяненко делает салатик с тунцом, картошечкой и лимоном

Закуску «Нисуаз» очень любят во Франции.

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» предложил занести в копилку новогодних рецептов салатик с тунцом.

«Лучший салат без майонеза!» — считает Емельяненко.

Ингредиенты: картофель — 9 шт. (маленьких), красный лук – четвертинка, томат – половина, яйцо — 1 шт., стручковая фасоль — 100 г, анчоусы в масле — 2 шт., консервированный тунец – полбаночки, маслины без косточек — 100 г, лимон — 2 дольки, маринованный перец — 3 шт., чеснок — 2 зубчика, листья салата, оливковое масло, соль, перец.

Сварить яйцо. Картофель в кожуре (предварительно хорошо помытой) поставить вариться. Во время варки бросить стручковую фасоль и немного ее отварить. Слить воду с овощей, остудить и нарезать картофель небольшими кусочками. Обжарить картофель на сковороде с растительным маслом.

Туда же отправить нарезанную пополам стручковую фасоль. Добавить зубчик чеснока. Слегка посолить. Все вместе обжарить.

Маслины без косточек разрезать на половинки. Красный лук нашинковать тонкими полукольцами, а маринованные перчики вдоль на две части.

На тарелку выложить листья салата, обжаренные картофель с фасолью, томат, нарезанный небольшими кусочками, маринованный перчик и нарезанные маслины. Посыпать полукольцами красного лука, выложить анчоусы, кусочки тунца и яйцо, нарезанное дольками.

Слегка посолить и поперчить. Сделать заправку для салата. Половинку зубчика чеснока посыпать солью, боковой стороной ножа растереть в пасту и переложить ее в мисочку. Выдавить сок одной большой дольки лимона. Налить оливковое масло и немного масла из банки с тунцом. Перемешать и полить заправкой салат. Украсить долькой лимона.

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