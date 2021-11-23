«Быстро и вкусно!»: как приготовить овощной пирог из баклажанов с пельменями по Бельковичу

Тут вам точно не нужно будет возиться с тестом.

Телеповар Саша Белькович поделился в личном блоге идеей овощного пирога без теста. Он делает его из баклажанов с пельменями!

Ингредиенты: баклажан — 2 шт., пельмени — 300 г, томаты в собственном соку — 200 г, сыр — 150 г, соль, перец — по вкусу.

Нарезать баклажаны слайсами вдоль, посолить, через 7–10 минут отжать всю жидкость. Выложить баклажаны в емкость для запекания, сверху положить пельмени, посолить, поперчить, полить томатами в собственном соку.

Накрыть слоем баклажанов и посыпаем сыром.

Поставить в духовку на 180 — 200 градусах на 25 мин.

«Быстро и вкусно!» — сказал Белькович.

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