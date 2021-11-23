«Делюсь правильным рецептом!»: как готовит мясо по-французски Константин Ивлев

Картошки в блюде шефа нет, зато есть грибы и томаты.

Константин Ивлев на авторском кулинарном YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как он готовит мясо по-французски.

«Чтобы вы не наделали кулинарных глупостей, делюсь правильным рецептом блюда и только нужными лайфхаками!» — заявил Ивлев.

Ингредиенты: говяжья вырезка – 200 г, шампиньоны – 200 г, помидоры – 60 г, лук репчатый – 140 г, сыр тертый – 40 г, майонез – 50 г, сливочное масло – 50 г, оливковое масло – 40 мл, петрушка – 3 г, зеленый лук – 5 г, соль, перец – по вкусу.

По словам шефа, в блюдо можно использовать любое мясо: говядину, свинину, курицу, индюшку и так далее. Главное, чтобы оно было нежирное.

Отбить мясо через пищевую пленку, должны получиться кусочки толщиной в 1 см. Чуть посолить и хорошо поперчить.

Обжарить быстро с двух сторон буквально на капле масла, полминуты на каждом бочке.

Нарезать шампиньоны ломтиками вместе с ножками. Быстро обжарить на сливочном масле. Посолить уже готовыми.

Застелить противень слоем пергамента, выложить мясо, предварительно слив ненужный сок от него в раковину. Сделать сверху слой из шампиньонов, поперчить. Далее – слой из кружками нарезанных томатов, затем – из кружков лука (не разделять на кольца). Выкладывать овощи веером. Посолить, поперчить.

Смешать один к одному сыр с майонезом, распределить по блюду. Сверху сбрызнуть по паре капель оливковым маслом.

Включить духовку на 220°C. Запекать около 15 минут, чтобы все продукты просто схватились. Нашинковать зелень, посыпать блюдо.

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