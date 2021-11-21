Как в ресторане: раскрываем рецепт вкусного сливочно-нежного супа из брокколи по Емельяненко

В составе блюда также есть брокколи, но нет мяса.

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сварить аппетитный супчик из брокколи со шпинатом и сливками.

«Для всех, кто следит за своим здоровьем, это идеальный рецепт. Получается суп-пюре со сливочным нежным вкусом, и даже дети будут от него в восторге. Такие супы подают в ресторанах и у них прикольный фисташковый цвет», — прокомментировал Емельяненко.

Ингредиенты: брокколи — 500 г, лук — 1 шт., шпинат — 70 г, сливки 22%, соевый соус — 1 ст. ложка, чеснок – зубчик, сливочное масло, оливковое масло, растительное масло, соль, перец.

В кастрюлю положить кусочек сливочного масла, налить немного растительного. Разогреть, отправляем в нее одну небольшую луковицу, нарезанную кубиками. Поджарить лук, добавить зубчик чеснока, поперчить, положить замороженное брокколи.

Налить сливок столько, чтобы они не полностью покрывали брокколи, а верхушки их торчали над сливками. Добавить воду (если есть, можно налить бульон) и столовую ложку соевого соуса, он сделает суп намного вкуснее. Посолить.

Когда начнет закипать вода, добавить нарезанный шпинат. Перемешать. Как только вода со сливками закипит, отправить все содержимое кастрюли в блендер и взбить. Налить готовый суп-пюре в тарелку. Сбрызнуть оливковым маслом.

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