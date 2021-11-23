Пышный омлет в духовке, как в детском садике: секретом его приготовления поделился шеф Емельяненко

Блюдо делается из очень простых ингредиентов, которые есть у каждого в холодильнике.

Телеповар Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как сделать вкусный омлет в духовке.

«Вашему вниманию рецепт пышного и нежного омлета в духовке, так готовили его в детском саду. Предлагаю окунуться в детские воспоминая», — сказал шеф.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., молоко — 70 мл, зеленый лук, соль — по вкусу.

В чашу блендера разбить яйца, налить молоко, посолить. Хорошо пробить. Налить в керамическую форму для запекания и поставить ее на противень с водой. Отправить в духовку на один час, выставив температуру 100 градусов.

Готовый омлет аккуратно разрезать и посыпать зеленым луком.

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